Bu dönem bizim için satın alma dönemi

Ağustos 14, 2018 0 Yorum 212 Okunma
Bu dönem bizim için satın alma dönemi

Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, şu anda herkesin satıcı olduğunu ve nakit gücü yüksek gruplar için iyi fırsatlar bulunduğunu söylüyor.

Son beş yılda önemli alım satımlar yaptıklarını belirten Kamışlı, bu dönemi alımlar için fırsat olarak değerlendiriyor.

Yeni girişimlere yatırım yapmak üzere bir ‘venture capital’ şirketi kurduklarını da ifade eden Kamışlı ile grubu ve başında olduğu gayrimenkul alanındaki planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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