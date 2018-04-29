Bu yıl 400 milyon TL yatırım yapacağız
Gıda perakende sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Migros için 2017 büyüme açısından tarihi bir yıl oldu. Kipa’nın satın alınmasının da etkisiyle geçen yıl yüzde 38,7 büyüyen Migros, 2017’yi 15,3 milyar TL ciroyla ve bin 897 mağazayla kapattı.
2018’e ise Uyum satın almasıyla giren Migros, bu yıl dijitalleşmeye odaklanacak. Bu yıl 400 milyon TL’lik yatırım yapmayı planlayan şirket, bunun 100 milyon TL’sini teknolojiye ayıracak.
Son 3-4 yıldır sektörde kârlılıkta yüzde 2 kayıp olduğunu söyleyen Migros Genel Müdürü Özgür Tort, “Kârlılık sorununu verimlilikle çözeceğiz. Teknolojiye yatırım burada en önemli anahtar” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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