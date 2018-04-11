Bu yıl hedefimiz büyüme değil kârlılık
Yeni bir yapılanma sürecine giren İttifak Holding, bu yıl finansman yükünü azaltacak tedbirler alacak.
İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Sözbir, “Bunun için ya varlık satışı ya da halka arz yapacağız. 2018’de hedefte büyüme değil kârlılık var” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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