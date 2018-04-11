Bu yıl hedefimiz büyüme değil kârlılık

Nisan 11, 2018 0 Yorum 320 Okunma
Bu yıl hedefimiz büyüme değil kârlılık

Yeni bir yapılanma sürecine giren İttifak Holding, bu yıl finansman yükünü azaltacak tedbirler alacak.

İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Sözbir, “Bunun için ya varlık satışı ya da halka arz yapacağız. 2018’de hedefte büyüme değil kârlılık var” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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