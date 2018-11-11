Çin’de yeni alanlarda fırsat kovalayacağız

Kasım 11, 2018 0 Yorum 315 Okunma
Çin’de yeni alanlarda fırsat kovalayacağız

2 milyar dolar ciroya ulaşan Ata Grubu, Burger King’in ardından Popeyes’ı da Çin’e taşıyacak.

Ata Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu, “Çin sadece restoran operasyonlarımızı büyüteceğimiz bir pazar değil. Bu ülkede farklı alanlarda da fırsat görüyoruz” diyor.

Ata Grubu Başkanı ve TFI Tab Gıda Yatırımları CEO’su Korhan Kurdoğlu ile Ata Grubu’nun büyüme planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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