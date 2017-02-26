Ciroda 3 milyar doları 5 yılda aşarız
İki yıl önce Sasa’yı satın alarak dikkatleri üzerine çeken Erdemoğlu Holding, 2016 yılını yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ciroyla kapattı. Erdemoğlu Holding, son dönemde ihracatta da ciddi bir sıçrama yakalamış durumda.
Bunun etkisiyle de hızlı büyümeyi hedefliyor. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, hedeflerinin beş yılda 3 milyar dolarlık ciro olduğunu söylüyor.
İbrahim Erdemoğlu, grubun yeni dönem planlarını Ekonomist’e anlattı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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