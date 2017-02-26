Ciroda 3 milyar doları 5 yılda aşarız

Şubat 26, 2017 0 Yorum 48 Okunma
Ciroda 3 milyar doları 5 yılda aşarız

İki yıl önce Sasa’yı satın alarak dikkatleri üzerine çeken Erdemoğlu Holding, 2016 yılını yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ciroyla kapattı. Erdemoğlu Holding, son dönemde ihracatta da ciddi bir sıçrama yakalamış durumda.

Bunun etkisiyle de hızlı büyümeyi hedefliyor. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, hedeflerinin beş yılda 3 milyar dolarlık ciro olduğunu söylüyor.

İbrahim Erdemoğlu, grubun yeni dönem planlarını Ekonomist’e anlattı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap