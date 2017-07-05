Ciromuz 2018 yılında 1.2 milyar TL’yi aşacak
Vadistanbul ile gayrimenkul geliştirme işine de giren Invest Grup, 2018’de 1.2 milyar TL ciro hedefliyor.
Şirket, gayrimenkulde Ayazağa, Başakşehir, Küçükçekmece ve Zeytinburnu’nda önemli yatırımlar planlıyor.
Invest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, sanayide 60 milyon TL’lik, gayrimenkulde ise 1,5 milyar TL’lik yatırıma hazırlandıklarını söylüyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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