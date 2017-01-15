Ciroyu 3 yılda 3 milyar dolara çıkaracağız

Ocak 15, 2017 0 Yorum 15 Okunma
Ciroyu 3 yılda 3 milyar dolara çıkaracağız

Erol Bilecik, geçen hafta TUSİAD’da başkanlık koltuğuna oturdu. Bilecik’in patronu olduğu Index Grubu, sekiz şirketle toplam 4,5 milyar TL ciroya sahip.

Bu da bugünkü kurdan 1,2 milyar dolar ediyor. Index Grubu bu yıl cirosunu 5 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyor.

Bilecik’in hedefi üç yılda ise ciroyu 3 milyar dolara çıkarmak. Bilecik, büyüme sürecinde satın alma sinyali de veriyor.

Erol Bilecik grubun büyüme stratejisini Ekonomist’e anlattı…

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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