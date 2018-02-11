Diplomalı işsizliği azaltmayı hedefliyoruz
‘İlk Fırsat’ ile diplomalı işsizlik sorununa çözüm bulmayı hedefleyen Esas Sosyal, bunun için 20 milyon TL bütçe ayırdı.
Esas Holding Başkan Yardımcısı ve Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı, bu konudaki çalışmalarının süreceğini söylüyor.
Esas Holding Başkan Yardımcısı ve Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı ile İlk Fırsat’ı ve yeni dönem hedeflerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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