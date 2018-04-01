Dış politikada gerginliği gidermek zorundayız
Türkiye ekonomisi 2017’de yüzde 7,4 büyüdü. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, hızlı büyümenin devamı için dış politikada gerginlikleri gidermek gerektiğini söylüyor.
Bilecik, mevcut durumda yurtdışından yeni yatırım çekmekte zorlandıklarını ifade ediyor. Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, yeni yatırım çekme konusunda yaşanan sıkıntıya dikkat çekiyor.
Bu dönemde TÜSİAD olarak Türkiye’nin yeni bir kalkınma hikâyesi yazması hedefine kilitlendiklerini söyleyen Bilecik, Türkiye’nin yeni kalkınma hikayesinin sanayideki dijital dönüşümle yazılacağını belirtiyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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