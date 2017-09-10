Doğu Avrupa’da üretim tesisi kuracağız

Eylül 10, 2017 0 Yorum 146 Okunma
Doğu Avrupa’da üretim tesisi kuracağız

Dimes, Türkiye’deki üç tesisinde yılda 100 bin ton meyve işleyip 300 bin ton meyve suyu üretiyor.

Şirket, şimdi yatırım için Doğu Avrupa’yı markaja aldı.

Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, Doğu Avrupa’da bir üretim tesisi kurarak ihracatta güçlü oldukları Avrupa pazarında derinleşmeyi planladıklarını söylüyor.

Diren, bu yılın sonuna kadar bu yatırım için adım atmayı istediklerini ifade ediyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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