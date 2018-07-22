Dönüşümle ciromuz 3 milyar TL’ye çıkacak

Temmuz 22, 2018 0 Yorum 132 Okunma
Dönüşümle ciromuz 3 milyar TL’ye çıkacak

Abalıoğlu Yem, kurumsallaşma çalışmaları sonucunda dört ayrı şirkete bölündü.

Tarım, hayvancılık, beyaz et ve balık işleri ayrıldı. Abalıoğlu Tarımsal Üretim Genel Müdürü Ulaş Semerci, kurumsal dönüşümle bu yıl grupta 3 milyar TL ciro beklediklerini söylüyor. Ulaş Semerci, gruptaki kurumsal dönüşümü ve gelecek hedeflerini anlattı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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