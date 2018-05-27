Döviz kredilerinin payını 21 puan düşürdük

Mayıs 27, 2018 0 Yorum 124 Okunma
Döviz kredilerinin payını 21 puan düşürdük

Enerji sektöründeki globalleşme adımlarını yeni yatırımlarla hızlandıran Kazancı Holding, bu yıl 750 milyon TL yatırım yapmayı planlıyor.

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, “Döviz kredilerini 2015’ten bu yana yüzde 68’den 47’ye düşürdük” diyor.

Bu yıl 11 milyar TL ciroya ulaşmayı planlayan Kazancı Holding’in yönetim kurulu başkanı Cemil Kazancı ile grubun yatırım hedeflerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında



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