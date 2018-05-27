Döviz kredilerinin payını 21 puan düşürdük
Enerji sektöründeki globalleşme adımlarını yeni yatırımlarla hızlandıran Kazancı Holding, bu yıl 750 milyon TL yatırım yapmayı planlıyor.
Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, “Döviz kredilerini 2015’ten bu yana yüzde 68’den 47’ye düşürdük” diyor.
Bu yıl 11 milyar TL ciroya ulaşmayı planlayan Kazancı Holding’in yönetim kurulu başkanı Cemil Kazancı ile grubun yatırım hedeflerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında
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