Doygun’un yeni sahibi kim oldu?

Ocak 8, 2017 0 Yorum 35 Okunma
Doygun’un yeni sahibi kim oldu?

2016’da yüzde 10 büyüyerek cirosunu 2,5 milyar TL’nin üstüne taşıyan Kadooğlu Holding, bu yıl enerjide şirket satın almayı planlıyor.

Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Kadoil ile akaryakıt dağıtımında en büyük 10 markadan biri olduklarını söylüyor. Kadooğlu, “2017’de bir basamak yukarı çıkmayı hedefliyoruz.

Bunun için bir dağıtım şirketini almayı planlıyoruz” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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