Dünyada ilk beşe girmeyi hedefliyoruz
1,5 yıldır Kahve Dünyası operasyonunun başında olan Altınkılıç Ailesi’nin genç kuşak temsilcisi Kaan Altınkılıç, markayı konsept değişimleri ve yurtdışı atılımlarıyla büyütüyor.
Geçen yıl 270 milyon TL olan cirolarını bu yıl 400 milyon TL’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Altınkılıç, “Londra ve Romanya’da büyüyeceğiz.
Hedef pazarımız ise Çin. Bu pazara 50 şubeyle gireceğiz” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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