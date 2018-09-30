Dünyadaki en büyük üreticilerden olacağız

Eylül 30, 2018 0 Yorum 962 Okunma
Dünyadaki en büyük üreticilerden olacağız

Anadolu 500’ün lideri bu yıl da Tosyalı Holding bünyesindeki Tosçelik Profil oldu.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Başlayan ve proje aşamasındaki yatırımları devreye alınca sektörümüzde dünyanın hatırı sayılır üreticilerinden biri olacağız” diyor.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile şirketin mevcut yatırımlarını ve gelecek planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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