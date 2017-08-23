El yapımı mobilyada üretim merkezi olacağız

Ağustos 23, 2017 0 Yorum 87 Okunma
El yapımı mobilyada üretim merkezi olacağız

Antakya’da mobilya üreticilerini tek çatı altında toplayan bir ortak üretim merkezi yapılıyor.

Mobilya üreticileri bu merkezde ileri teknoloji ekipmanlarını kullanarak markalaşma yolunda adımlar atacak.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, ortak üretim merkezinin katkısıyla el yapımı butik mobilya üretiminde dünyadaki 10 merkezden biri olmayı hedeflediklerini söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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