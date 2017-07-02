En çok Amerika’da büyüme bekliyoruz
Yıldız Holding 34,3 milyar TL ciroya sahip ve bunun 14,3 milyar TL’si global operasyonu pladis’ten geliyor.
Yıldız Holding Strateji ve Büyümeden Sorumlu Başkanı Nurtaç Afridi, holdingin yeniden yapılanması ve büyüme başarısında önemli paya sahip.
Afridi, “Kuzey Amerika pladis’te en çok büyüme beklediğimiz bölge. Ortadoğu ve Sahra altı Afrika da öne çıkacak” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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