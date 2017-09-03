Enerjide teknoloji üretir hale geldik

Eylül 3, 2017 0 Yorum 66 Okunma
Enerjide teknoloji üretir hale geldik

Denizli merkezli Bereket Enerji, enerjinin pek çok alanında faaliyet gösteriyor. 2 bin 100 MW kurulu güce ulaşan şirket, son olarak güneş paneli üretimine girdi.

Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, bu alanda hücre üretimine de başlayacaklarını söylüyor.

Saldanlı, “Enerjide üretim ve dağıtım alanlarında vardık. Şimdi de enerji teknolojisi geliştiriyoruz” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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