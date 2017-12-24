Fabrika kurmak yerine almayı tercih ediyoruz
Şişecam, üretim yaptığı her alanda dünyada ilk üç şirket arasında olma hedefiyle hareket ediyor. Bunun için yatırımların yanında satın almalar da yapıyor.
Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Özellikle yurtdışında yeni pazarlarda satın almalara daha yakınız” diyor.
Kırman, 2017 yılını 10 milyar TL’nin üzerinde ciro ile kapatmayı beklediklerini söylüyor.
Mersin’deki Trakya Cam tesislerindeki 6,2 MW’lık güneş enerjisi yatırımı nedeniyle buluştuğumuz Kırman, faaliyet gösterdikleri alanlarda dünyada ilk üçte olmayı hedeflediklerini belirtiyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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