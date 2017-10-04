Finansmanda yeni işler yaratmayı hedefliyoruz

Ekim 4, 2017 0 Yorum 48 Okunma
Finansmanda yeni işler yaratmayı hedefliyoruz

TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden, Anadolu’da faaliyet gösteren şirketlerin, yatırımlarının ve ticari faaliyetlerinin hızla gelişmesiyle, birçok bankacılık ürün ve hizmetini daha fazla kullanır hale geldiğini söylüyor.

Henden, “Yapılandırılmış finansman alanında, tarımsal ürünler başta olmak üzere, yeni iş alanlarının yaratılmasını hedefliyoruz” diyor.

Henden ile Anadolu şirketlerinin gelişimini ve TEB’in sunduğu çözümleri konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap