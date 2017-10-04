Finansmanda yeni işler yaratmayı hedefliyoruz
TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden, Anadolu’da faaliyet gösteren şirketlerin, yatırımlarının ve ticari faaliyetlerinin hızla gelişmesiyle, birçok bankacılık ürün ve hizmetini daha fazla kullanır hale geldiğini söylüyor.
Henden, “Yapılandırılmış finansman alanında, tarımsal ürünler başta olmak üzere, yeni iş alanlarının yaratılmasını hedefliyoruz” diyor.
Henden ile Anadolu şirketlerinin gelişimini ve TEB’in sunduğu çözümleri konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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