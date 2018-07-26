Gayrimenkul, lojistik ve enerjide büyüyeceğiz

Temmuz 26, 2018 0 Yorum 116 Okunma
Gayrimenkul, lojistik ve enerjide büyüyeceğiz

Babacan Holding, ana faaliyet alanı inşaata turizm, lojistik ve enerji sektörlerini de ekleyerek büyümeye devam ediyor.

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, lojistik ve enerji sektörlerinde yeni yatırım planları yaptıklarını söylüyor.

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan ile yeni dönemdeki yatırım planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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