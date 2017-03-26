Gayrimenkul sertifikası ihraç etmeyi sürdüreceğiz

Mart 26, 2017 0 Yorum 34 Okunma
Gayrimenkul sertifikası ihraç etmeyi sürdüreceğiz

Orta ve alt gelir grubuna yönelik konut üretimiyle bilinen TOKİ, 2003’ten beri 770 bin konut üretti. Kurumun bu yılki hedefi 65-70 bin konut üretmek.

TOKİ, son dönemde gayrimenkul sertifikası ihracıyla da gündeme geldi.

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, geçtiğimiz günlerde Makro İnşaat ile başlattıkları gayrimenkul sertifikası ihracını bu yıl birkaç projede daha yapacaklarını söylüyor.

Söyleinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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