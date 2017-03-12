Gayrimenkulde sertifika önemli bir araç olacak

Mart 12, 2017 0 Yorum 88 Okunma
Gayrimenkulde sertifika önemli bir araç olacak

400 milyon TL cirosu olan Makro İnşaat, gayrimenkul sektörü için geliştirilen yeni bir finansman modeliyle dikkat çekti.

Şirket, Park Mavera 3 projesinin yüzde 28,6’sını gayrimenkul sertifikası olarak halka arz ederek gayrimenkulu yatırım aracına dönüştürdü.

Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, bu modelin beş yıl içinde sektör için önemli bir finansman aracı haline geleceğini söylüyor.

Ercan Uyan, yeni modeli ve beklentilerini Ekonomist’e anlattı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’i bu haftaki sayısında.



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