Gayrimenkulleri satıp start up’lara yatıracağım
Hasan Aslanoba, Türkiye’deki en büyük melek yatırımcılardan biri. 2012’den bu yana 90 girişime 80 milyon dolar yatırım yaptı.
Bursa ve İstanbul’daki gayrimenkullerini satarak yeni yatırımlara dönüştürmeyi hedeflediğini belirten Aslanoba ile start up ekosisteminin gelişiminden gelecek planlarına kadar pek çok konuyu konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.7
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