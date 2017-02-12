Girişimcilik TÜSİAD’ın ana odağında olacak

Şubat 12, 2017 0 Yorum 77 Okunma
Girişimcilik TÜSİAD’ın ana odağında olacak

Murat Özyeğin, Fiba Holding’in yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra son iki dönemdir yer aldığı TÜSİAD yönetim kurulunda da önemli çalışmalar yürütüyor.

Özyeğin, TÜSİAD’da yeni kurulan Girişimcilik Yuvarlak Masası’nın başkanlığını da üstendi.

Girişimcilik ekosistemini geliştirecek projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Özyeğin, girişimciliği TÜSİAD’ın odağına koyduklarını söylüyor.

Murat Özyeğin, TÜSİAD’ın girişimciliğe bakışını, Fiba Holding’i ve yeni dönemde fırsat gördüğü alanları Ekonomist’e anlattı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap