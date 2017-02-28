Güneydoğu Asya’dan dünyaya açılacağız
Bu yıl üçüncü kez Yılın Kadın Girişimcisi seçilen Big Chefs’in kurucusu Gamze Cizreli, bu yıl İran, Kuveyt ve Katar’a açılmayı planlıyor.
Kadın Girişimci, Malezya, Endonezya, Filipinler, Singapur, Hong Kong ve Hindistan ile de görüşmelere başladı. Cizreli, “2019 sonunda Big Chefs’in 480 milyon TL ciroya ulaşmış global bir marka olmasını hedefliyoruz” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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