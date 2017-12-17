Hastane yatırımlarını yurtdışına taşıyacağız

Aralık 17, 2017 0 Yorum 91 Okunma
Hastane yatırımlarını yurtdışına taşıyacağız

Medicana Sağlık Grubu, 2017’yi yüzde 15 büyüme ve 700 milyon TL ciroyla kapatmaya hazırlanıyor. Grup, gelecek yıl yurtdışında da büyümeyi planlıyor.

Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, yurtdışında 200 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söylüyor.

Bu arada eğitime de yatırım kararı aldıklarını söyleyen Bozkurt, “Yeni eğitim yılına birkaç okulla giriş yapacağız” diyor.

Hüseyin Bozkurt, girdikleri yeni sektöre ve önümüzdeki dönem planlarına ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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