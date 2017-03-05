Hedefimiz 2 yılda 250 milyar TL dağıtmak
Kredi Garanti Fonu (KGF), yenilenen altyapısıyla şirketlerin kredi taleplerine verdiği yanıt süresini 40 günden 24 saate düşürdü.
Bu da işlemlerine büyük hız kazandırdı. KGF son 25 yılda 24 bin şirkete kefalet garantisi vermişti. Son üç ayda kefalet verdiği şirket sayısı ise 55 bini aştı.
KFG Genel Müdürü İsmet Gergerli, “Hedefimiz 2018 sonuna kadar 250 milyar TL’lik kredi dağıtmak” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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