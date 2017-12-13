Hedefimiz KOBİ’leri dijital hale getirmek

Aralık 13, 2017 0 Yorum 145 Okunma
Hedefimiz KOBİ’leri dijital hale getirmek

Selda Bağdat Bahadır, 2,5 yıldır, Japonya’nın teknoloji devlerinden Fujitsu’nun Türkiye’deki operasyonlarının başında bulunuyor.

Fujitsu, ülkemizde dijital dönüşümün bir parçası olmak için hem kamu hem de özel sektörle yakın bir işbirliği yürütüyor.

Şirket bu noktada özellikle KOBİ’leri hedefliyor. Bahadır, “Hedefimiz KOBİ’leri desteklemek, dijital dünyanın bir parçası haline getirmek” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap