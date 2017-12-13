Hedefimiz KOBİ’leri dijital hale getirmek
Selda Bağdat Bahadır, 2,5 yıldır, Japonya’nın teknoloji devlerinden Fujitsu’nun Türkiye’deki operasyonlarının başında bulunuyor.
Fujitsu, ülkemizde dijital dönüşümün bir parçası olmak için hem kamu hem de özel sektörle yakın bir işbirliği yürütüyor.
Şirket bu noktada özellikle KOBİ’leri hedefliyor. Bahadır, “Hedefimiz KOBİ’leri desteklemek, dijital dünyanın bir parçası haline getirmek” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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