Hibrit modelle üretimi yüzde 82 artırıyoruz
Toyota Türkiye, hibrit modeli C-HR ile geçen yıl üretim ve ihracatta rekorlara imza attı.
2016’da satışları 10,5 milyar TL’ye ulaşan şirket ISO 500’de altıncı sıraya yükseldi.
Adapazarı’ndaki fabrikanın kapılarını Ekonomist’e açan Toyota Türkiye CEO’su Hiroshi Kato, bu yıl C-HR ile üretimi yüzde 82 artırıp 280 bine çıkaracaklarını ve 100 ülkeye ihracat yapacaklarını söylüyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Faizsiz fonlar 4,2 milyar TL'ye ulaştı
Sonraki haber Sosyal girişim öncüleri
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?