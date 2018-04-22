Hindistan pazarına girmeyi planlıyoruz
203’ü yurtdışında olmak üzere 507 mağazaya ulaşan Koton, gelişmekte olan pazarlara odaklandı.
Koton’un kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Gülden Yılmaz, “Bu yıl Kuveyt, Cezayir, Tunus ve Ukrayna’da mağaza açacağız.
Radarımızda ise asıl Hindistan var” diyor.
Hindistan’a ilgi duyduklarını ifade eden Yılmaz, sorularımızı yanıtladı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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