İhracat şampiyonu olmayı hedefliyoruz
70 yılı aşkın geçmişe sahip olan yerli ilaç şirketi Santa Farma, son dönemde ihracata yönelmeye başladı. İhracatı henüz düşük olsa da, Santa Farma Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi, “2024’teki hedefimiz ihracat şampiyonu bir ilaç şirketi olmak” diyor.
Santa Farma Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi, 150 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirdikleri tesisle hem ürün çeşitlenmesine gittiklerini hem de ihracatta güçlendiklerini söylüyor.
Kiresepi ile önümüzdeki dönemdeki hedeflerinden sektördeki gelişmelere kadar pek çok konuyu konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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