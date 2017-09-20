İhracatta hedefimiz İran pazarına girmek
Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, Türkiye’deki 20’nci yılını kutluyor.
Kibar Holding ortaklığıyla 1997’de İzmit’te üretime başlayan Hyundai Assan, bugün iç pazarda 50 bini aşan satışıyla ilk beş şirket arasında.
İhracatta ise bu yıl 140 bin adedi geçmeyi hedefliyor.
Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “İhracatımızın yüzde 90’ını AB’ye yapıyoruz. Yeni hedefimiz ise İran pazarı” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Bahçe ve balkonlara 450 milyon TL harcıyoruz
Sonraki haber Bilkent Holding hangi markasını büyütecek?
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?