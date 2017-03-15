İhracatta teşvikler insan kaynağına olmalı

Mart 15, 2017 0 Yorum 199 Okunma
İhracatta teşvikler insan kaynağına olmalı

Geçen yıl yaklaşık 14 milyar dolarlık ihracat yapan makine sektörü, kilogram başına 5,70 dolarlık gelir elde etti.

Sektörün hedefi ise bu rakamı 15 dolara taşımak. Fakat bu hedefe ulaşmak kolay değil.

Makine ve Akşamları ihracatçı Birlikleri (MAİB) Başkam Adnan Dalgakıran, hedefe ulaşmak için desteklerin artık sektörlere ve bölgelere değil, insan kaynağına yapılması gerektiğim söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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