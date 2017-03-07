İkinci el pazarında hızlı büyüyeceğiz

Mart 7, 2017 0 Yorum 53 Okunma
İkinci el pazarında hızlı büyüyeceğiz

Anadolu Grubu’nun iştiraklerinden Çelik Motor, 2013’te hizmete soktuğu online ikinci el araç sitesi ikinciyeni.com ile dört yılda 800 milyon TL ciroya ulaştı.

Şirket bu yıl ildnciyeni.com şubeleri açmaya başlayacak. Çelik Motor Genel Müdürü Özgür Maraş, “Otomotivdeki dijital dönüşümü yakaladık.

2016’da 15 bin 222 araç sattık. 2017 ve sonrası için bu alanda şubeleşmeye karar verdik” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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