İlaç veya savunma sanayiine girecegiz

Kasım 25, 2018 0 Yorum 175 Okunma
İlaç veya savunma sanayiine girecegiz

Eroğlu Holding, ana işi tekstilin ardından sanayide yeni bir alana daha girmeyi planlıyor.

Bu doğrultuda ilaç ve savunmayı yakından incelediklerini anlatan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, 2020’de bu sektörlerin birinde olacaklarını söylüyor.

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu ile yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap