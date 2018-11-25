İlaç veya savunma sanayiine girecegiz
Eroğlu Holding, ana işi tekstilin ardından sanayide yeni bir alana daha girmeyi planlıyor.
Bu doğrultuda ilaç ve savunmayı yakından incelediklerini anlatan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, 2020’de bu sektörlerin birinde olacaklarını söylüyor.
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu ile yeni dönem hedeflerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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