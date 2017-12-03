İlk 25 şirket arasına girmeyi hedefliyoruz
Ticari hayatı 150 yıllık geçmişe sahip Yavuz Ailesi’nin şirketi olan Asaş Alüminyum’un 2016 yıl sonu itibarıyla 391,5 milyon dolarlık cirosu var.
Şirket, 2018’de devreye girecek yeni yatırımlarıyla kapasitesini ikiye katlayacak. Asas Yönetim Kurulu Başkanı Safa Bayar Yavuz, “İSO 500’de 79’uncu sıradayız.
Yeni yatırımların devreye girmesiyle 2021 hedefimiz ilk 25 şirket arasında yer almak” diye konuşuyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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