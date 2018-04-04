İnşaat sektörüne format atacağız
İnşaat sektörüne yön veren derneklerden biri olan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), sektörün rekabet edebilirliği için çalışıyor.
GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, “Gayrimenkul 4.0’ı gündeme getirip sektöre format atacağız” diyor.
İnşaat sektörüne yön veren derneklerden biri olan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin ile sektörü ve derneğin projelerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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