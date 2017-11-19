İnşaat sektörüne girişte sermaye rasyosu gelmeli
Sinpaş Holding, konuttan ticari gayrimenkule kadar geliştirdiği konsept projelerle dikkat çekiyor. Şirketin devam eden 15 projesinde 5,5 milyar TL’lik yatırım yapılıyor.
Sinpaş Holding CEO’su Ahmet Çelik, ilgili ilgisiz herkesin inşaat sektörüne girdiğini, bunu önlemek için devletin düzenleme yapması gerektiğini söylüyor.
Çelik, “Bu sektörde iş yapacaklara sermaye rasyosu getirilmeli” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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