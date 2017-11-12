İnşaatta 3,7 milyar TL’lik yatırımımız devam ediyor
İnşaat sektöründen stokların giderek arttığı yönünde haberler gelmesine rağmen yatırımlar da sürüyor.
Sektörün önde gelen şirketlerinden biri olan ve Avrupa Konutları markasıyla 13 yılda 18 bin konut üreten Artaş İnşaat, fabrika dönüşümüyle öne çıkan projelerine devam ediyor.
Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, sekiz şantiyede 3,7 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını söylüyor.
Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ile sektörü ve yatırım planlarını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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