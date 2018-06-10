İnşaatta sıkıntı olmasa ciroyu ikiye katlardık

Haziran 10, 2018 0 Yorum 74 Okunma
İnşaatta sıkıntı olmasa ciroyu ikiye katlardık

Son yıllarda gayrimenkul yatırımlarıyla öne çıkan Yeşil Holding, otomotiv ve enerji sektörlerindeki girişimlerine odaklandı.

1 milyar TL ciroya sahip Yeşil Holding’in yönetim kurulu başkanı Engin Yeşil, “İnşaatta sıkıntı olmasa ciroyu ikiye katlardık” diyor.

Yeşil Holding Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, artık ‘yap-sat’ değil ‘yap-kirala’ dönemine geçtiklerini söylüyor.

1 milyar TL ciroya sahip grubun enerji ve otomotiv yatırımlarıyla büyümeye devam edeceğini söyleyen Engin Yeşil ile grubun yeni dönem planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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