İnşaatta sıkıntı olmasa ciroyu ikiye katlardık
Son yıllarda gayrimenkul yatırımlarıyla öne çıkan Yeşil Holding, otomotiv ve enerji sektörlerindeki girişimlerine odaklandı.
1 milyar TL ciroya sahip Yeşil Holding’in yönetim kurulu başkanı Engin Yeşil, “İnşaatta sıkıntı olmasa ciroyu ikiye katlardık” diyor.
Yeşil Holding Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, artık ‘yap-sat’ değil ‘yap-kirala’ dönemine geçtiklerini söylüyor.
1 milyar TL ciroya sahip grubun enerji ve otomotiv yatırımlarıyla büyümeye devam edeceğini söyleyen Engin Yeşil ile grubun yeni dönem planlarını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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