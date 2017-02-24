İş Portföy , gayrimenkul ve altyapı fonu kuruyor
Türkiye’de fon pazarının 100 milyar TL barajını aşmasıyla birlikte, yeni ürünler yatırımcının ilgisine sunulmaya başlandı.
Portföy yönetiminin en büyük oyuncusu İş Portföy, bu yıl ilk yarıda gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi altyapı fonunu yatırımcıya sunmaya hazırlanıyor.
İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, “Reel ekonomiye kaynak aktaracak duruma gelen bu fonlara, ilgi yüksek olacaktır” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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