İzmir’in tarım nüfusu kırsal kalkınmayla artıyor
İzmir, tarımsal kalkınma modeliyle öne çıkıyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Böylece tarımsal nüfusta artış eğilimi yakaladık” diyor.
Kocaoğlu, diğer projeler için de gelir yaratılması sayesinde finansmanda sorun yaşanmadığını vurguluyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile kırsal kalkınma modelini ve finansman konusunu konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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