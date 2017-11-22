Kadın girişimcilerin cesaretini artırıyoruz

Kasım 22, 2017 0 Yorum 110 Okunma
Kadın girişimcilerin cesaretini artırıyoruz

Ekonomist Dergisi, Garanti Bankası ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle bu yıl 11’incisi yapılan Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda finalistler 28 Kasım’da ödüllerini alacak.

Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Yarışmayı kazananlar işlerini büyütmede çok ciddi adımlar atıyor. Daha çok cesaretleniyorlar” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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