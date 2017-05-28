Kamu-özel işbirliğini Körfez’e taşıyacağız

Mayıs 28, 2017 0 Yorum 132 Okunma
Kamu-özel işbirliğini Körfez’e taşıyacağız

Kayseri, Manisa, Konya ve Şanlıurfa’da kamu ve özel sektör işbirliği (PPP) modeliyle şehir hastanesi yatırımlarını sürdüren YDA Group, bu modelle yurtdışında da işlere imza atmayı planlıyor.

5 milyar TL aktif büyüklüğe sahip YDA Group’un yönetim kurulu başkanı Hüseyin Arslan, PPP modelini Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere yurtdışına taşımak üzere talepler aldıklarını söylüyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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