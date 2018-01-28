Kapsamlı çözüm olmadan savaş bitmez
Ortadoğu’da ABD ve Rusya’nın başını çektiği enerji savaşı giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Emekli büyükelçi ve TSKB Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Rende, “Suriye’de kapsamlı çözüm olmadan savaşın durması mümkün değil” diyor.
ABD, Suriye’nin ekonomik olarak en önemli bölgesini yani Fırat’ın doğusunu ele geçirmeye karar verdi. Çünkü Suriye’nin petrol üretiminin tamamı, doğalgaz rezervleri ve su gücü bu bölgede.
Ortadoğu’da yaşanan çıkar çatışmalarını, Türkiye’nin rolünü ve enerji savaşlarını emekli büyükelçi ve 2016’ya kadar OECD Daimi temsilciliği görevini yürüten Türk Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB) Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Rende ile konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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