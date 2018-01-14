Kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmeli
TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, Türkiye’nin acilen hukuk ve vergi alanında reform yapması gerektiğini söylüyor.
Kadooğlu, “Birkaç yıldır tüm sektörlerde kayıt dışı ekonomi artıyor. Kayıt dışı ile mücadele etmesi gereken kurumlar ise harekete geçmiyor” diyor.
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu ile buluştuk ve iş dünyasının 2018’e ilişkin beklentilerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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