Kıbrıs’taki hedefimiz 3 bankadan biri olmak
Altınhas Holding, 2018’de Türkiye’de 80-100 milyon dolar yatırım yapacak. Etiyopya’da ise 150-200 milyon dolara ticaret merkezi kuracak.
Altınhas Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, Kıbrıs’ta da ilk üç bankadan biri olmayı istediklerini söylüyor.
Kıbrıs’ta da Albank ile ilk üç banka arasına girmeyi hedeflediklerini söyleyen İmam Altınbaş ile Altınhas Holding’in yeni yatırım planlarını ve hedeflerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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