Kıymetli metalde zor bir ortam olacak
Deutsche Bank Emtia Araştırma Bölümü Başkanı Stratejist Michael Hsueh, 2017 yılında emtia piyasalarında dengeli fiyatların olacağım söylüyor.
Hsueh, FED’in faiz artışıyla beraber beklenen güçlü dolar etkisinin emtia piyasalarında baskı yaratacağını öngörüyor.
Michael Hsueh, “2017’de kıymetli metalde zorlu bir ortam olacağını düşünüyoruz. Güçlü büyüme performansında baskı oluşacağını tahmin ediyoruz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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