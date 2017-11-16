KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandırmayı hedefliyoruz

Kasım 16, 2017 0 Yorum 103 Okunma
KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandırmayı hedefliyoruz

Türkiye Ekonomi Bankası’nın (TEB) toplam nakdi kredilerinin yüzde 50’sini KOBİ kredileri oluşturuyor. TEB, KOBİ bankacılığında yeni stratejisini belirledi.

TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, Endüstri 4.0’ı bu alana entegre etmeyi hedeflediklerini söylüyor.

Boz, “Yeni projelerimizle KOBİ’lerin dijitalleşme sürecini hızlandıracağız” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 



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